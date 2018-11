Straubing (ots) - Weber bringt als aufgeklärter Konservativer alle Eigenschaften mit, die man - nach gegenwärtiger Stimmungslage in der Republik - für geeignet hält, um Zustimmung im CSU-Maßstab einzufahren. Kein anderer Kandidat wäre besser geeignet, den bei der Europawahl 2014 entstandenen Verdacht zu widerlegen, die CSU sei im Grunde eine europaskeptische Partei, traue sich das aber wegen der AfD nur nicht mehr laut zu sagen. Nein, eine zweideutige CSU-Europakampagne wie 2014, bei der sich Europafreude wie -gegner das Passende aussuchen sollten, wird es 2019 sicher nicht geben. Dafür ist die Lage auf dem Kontinent auch zu kritisch, was selbst eingefleischte Kritiker der Brüsseler Eurokraten in der CSU verstummen lässt.



