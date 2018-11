Stuttgart (ots) - Die Beteiligungsdemokratie ist die Antwort auf den modernen Individualismus, der nach Mitsprache verlangt und nicht bereit ist, alles zu schlucken, was von oben kommt. Ein überschießender Individualismus - nebenbei bemerkt - neigt jedoch dazu, das eigene Wohl mit dem Gemeinwohl gleichzusetzen. Wer ein Mandat annimmt oder ein Amt im Staat oder in einer Partei ausübt, muss auch die damit verbundene Verantwortung wahrnehmen. Das ist das Grundprinzip der repräsentativen Demokratie. Der taktische Umgang mit Basisentscheiden delegitimiert diese auf Dauer. Das jüngste Debakel der Landes-SPD dürfte dieser Erkenntnis den Weg bahnen.



