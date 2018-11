Oliver Bäte gibt sich geläutert. "Wir brauchen keine Akquisition", sagte der Allianz-Vorstandschef auf einem Versicherungs-Kongress in München. Aus dem Geschäftsmodell lasse sich auch so noch jede Menge herausholen. Wie, das will Bäte am Freitag (30. November) den Investoren auf einem Kapitalmarkttag erklären. Auf den Tag genau drei Jahre vorher...

Den vollständigen Artikel lesen ...