KUKA Aktiengesellschaft: Wechsel im Vorstand der KUKA Aktiengesellschaft

26.11.2018

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

Wechsel im Vorstand der KUKA Aktiengesellschaft

Der Aufsichtsrat der KUKA Aktiengesellschaft und der Vorstandsvorsitzende, Herr Dr. Till Reuter, haben sich am 26.11.2018 darauf verständigt, dass Herr Dr. Reuter seine Vorstandstätigkeit im Dezember 2018 beenden wird. Herr Peter Mohnen, bisher Finanzvorstand der Gesellschaft, wird interimsweise den Vorsitz des Vorstands ab dem 6. Dezember 2018 übernehmen.

Augsburg, 26. November 2018
KUKA Aktiengesellschaft
Der Vorstand