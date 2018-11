FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DECR XFRA LU1737653987 AIS-A.I.E.A.C.SRI UETFDD

DNRA XFRA LU1737653045 AIS-A.I.MSCI N.AM.UCETFDD

10AH XFRA LU1737652237 AIS-A.I.MSCI WRD UC.ETFDD

10AI XFRA LU1737652310 AIS-A.I.MSCI EUR.UC.ETFDD

10AJ XFRA LU1737652823 AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD

10AK XFRA LU1737653631 AIS-AM.I.JPM G.GBI G.UEUD

10AL XFRA LU1737653714 AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUEDD

10AM XFRA LU1737654019 AIS-A.I.BA.G.A.500M UEDED

FJF2 XFRA DE000A0YAYA8 AMP.PTF GL.ETF AKT. P (A)

V50D XFRA LU1681047319 AIS-AM.EUR.STX50 EOD