Die AKASOL AG (ISIN: DE000A2JNWZ9), ein deutscher Hersteller von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen für Busse, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Industriefahrzeuge, Schiffe und stationäre Anwendungen, hat ihren Wachstumskurs über das dritte Quartal 2018 erfolgreich fortgesetzt und viel wichtiger die Kapazitäten sollen sich in den nächsten Jahren vervielfachen.

Die Umsatzerlöse lagen für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres mit 13,6 Mio. EUR um 45,1% über dem Wert des Vorjahreszeitraums (9M 2017: 9,4 Mio. EUR). Der Auftragsbestand bis zum Jahr 2024 lag zum Stichtag 30. September 2018 auf einem konstant hohen Niveau von 1,47 Mrd. EUR.

Sven Schulz, CEO der AKASOL AG: "Unser Unternehmen hat den angekündigten Wachstumskurs über das dritte Quartal weiter fortsetzen können. Außerdem wurde die Serienproduktion für unsere beiden Großkundenprojekte in unserem Werk in Langen planmäßig in Betrieb genommen. Auf wichtigen Branchenmessen wie der IAA Nutzfahrzeuge und der InnoTrans haben wir für den On-Highway-Bereich sowie für den Off-Highway-Bereich sehr gute Gespräche mit bestehenden Kunden und potenziellen Neukunden geführt. Dabei konnten wir ein großes Interesse an unseren Batteriesystemen verzeichnen. Zudem konnten wir von einem großen deutschen Automobilhersteller unseren ersten Auftrag für Schnellladestationen in Verbindung mit Batteriesystemtechnik gewinnen. Der Einstieg in diesen Geschäftsbereich kann eine sehr vielversprechende Entwicklung nehmen. Wir gehen davon aus, dass unser organisches Wachstum auch ...

