Hamburg (ots) - Der BWLer der Zukunft ist in der Lage, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und innovative Produkte und Dienstleistungen auf Basis neuer Technologien voranzutreiben. Als Digital Business Manager kann er digitale Prozesse gestalten und weiß, wie er die Digitalisierung in den verschiedenen Geschäftsbereichen eines Unternehmens erfolgreich umsetzt. Auf all diese Aufgaben bereitet der innovative Bachelor-Studiengang "Digital Business Management (B.A.)" vor, der sich an der Euro-FH zurzeit in der Akkreditierung befindet und ab Anfang 2019 jederzeit gestartet werden kann - als flexibles Fernstudium ohne Semesterbetrieb.



"Wir verbinden in diesem Studiengang relevantes betriebswirtschaftliches Wissen mit den Trendthemen des Digital Business", erläutert Prof. Dr. Isabel Schaller, Studiengangsdekanin und Professorin für Informations- und Projektmanagement an der Euro-FH. "Wir richten uns damit an Berufstätige aus allen Branchen und Unternehmensbereichen, die in der digitalen Wirtschaft Karriere machen wollen."



Digitales Know-how in zwei Wahl-Fachgebieten



Das Studium vermittelt nicht nur die Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften sowie die Kernkompetenzen der digitalen Transformation von Innovationsmanagement bis Business Analytics, sondern ermöglicht obendrein eine Spezialisierung in zwei Tätigkeitsfeldern - fünf stehen insgesamt zur Auswahl:



- Digitale Arbeit (Digitale Arbeits- und Lebenswelten, Organisation und Management digitaler Arbeit) - Digitales Marketing (Digitale Marketingstrategien, Produktion digitaler Inhalte und Techniken des digitalen Marketings, wie z.B. SEO / SEA) - Digital Finance (Digitalisierungsstrategien im Finanzbereich, Digitale Finanzdienstleistungen und Zahlungsmittel, neue Technologien wie z. B. Blockchain) - Digitale Produktion (Digitalisierung und Automation von Produktionsabläufen, Virtuelle Technologien und das Internet der Dinge) - Digital Entrepreneurship (Unternehmensgründung, Businessplanerstellung, Technologieadaption und Innovation)



Darüber hinaus werden wichtige Schlüsselqualifikationen vermittelt, unter anderem in den Bereichen Kommunikations- und Konfliktmanagement sowie Projektmanagement.



Digitales Lernen und hohe Praxisorientierung



Von Anfang an kommt in diesem Studiengang ein didaktisch fundierter Medienmix aus Lernvideos, Flashcards, Webinaren und Online-Tutorien zum Einsatz. Alle Studienunterlagen stehen natürlich auch digital zur Verfügung. In den Präsenz- und Online-Seminaren trainieren die Studierenden ihre Fertigkeiten in Fallstudien und durch praktische Erfahrung in der Projektarbeit. Sie lernen dabei die aktuellsten Methoden und Technologien aus der Praxis kennen - wie z. B. den kreativen Prozess des Design Thinking oder den Einsatz von Social Software zur Kollaboration in Unternehmen.



Jetzt informieren und 10% Starterrabatt sichern



Ab Mitte Januar 2019 kann das Fernstudium jederzeit aufgenommen werden, einen Semesterbetrieb gibt es nicht, die Studienzeit kann individuell geplant werden. Das flexible Studiensystem ermöglicht es zudem, dass alle Prüfungen jeden Monat an zehn verschiedenen Prüfungszentren in Deutschland sowie im Ausland abgelegt werden können. Für ihr innovatives und flexibles Studienkonzept, das speziell für berufstätige Erwachsene konzipiert ist, wurde die Euro-FH bereits mehrfach ausgezeichnet.



Der Vorteil für Kurzentschlossene: Wer sich bis zum 15. Januar 2019 zum Studium anmeldet, sichert sich einen Starterrabatt in Höhe von 10 Prozent auf die gesamten Studiengebühren. Informationen zum Studium stehen ab sofort auf Euro-FH.de bereit.



Über die Euro-FH



Die vom Wissenschaftsrat akkreditierte, staatlich anerkannte Europäische Fernhochschule Hamburg (www.Euro-FH.de) ist Deutschlands bekannteste private Fernhochschule (forsa 2018). Das Studienangebot der Euro-FH umfasst die Bachelor-Studiengänge Betriebswirtschaftslehre, Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie, BWL und Tourismusmanagement, Betriebswirtschaftliches Bildungs- und Kulturmanagement, Dienstleistungsmanagement, Digital Business Management, Finance & Management, International Business Administration, IT-Management, Logistikmanagement, Psychologie, Sales und Management und Wirtschaftsrecht sowie die Master-Programme Business Coaching & Change Management, General Management MBA, Human Resource Management, Intercultural Management, Logistik und Supply Chain Management, Psychologie, Wirtschaftspsychologie sowie Taxation, Accounting, Finance. In Hamburg bietet die Euro-FH zudem Psychologie und BWL & Wirtschafspsychologie im berufsbegleitenden Abendstudium mit regelmäßigen Vorlesungen an. Die Studiengänge sind durch die FIBAA akkreditiert und zeichnen sich durch ihren hohen Praxisbezug und ihre internationale Ausrichtung aus. Das Angebot der Euro-FH umfasst zudem Hochschulkurse aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, Sprachen, Logistik und Soft Skills. Aktuell verzeichnet die Euro-FH rund 7.000 Studierende.



Weitere Informationen zur Euro-FH sowie alle aktuellen Meldungen finden Sie im Newsbereich unter www.Euro-FH.de.



