capsensixx AG veranstaltet Webcast / Telefonkonferenz am 18. Dezember 2018 DGAP-News: capsensixx AG / Schlagwort(e): Konferenz capsensixx AG veranstaltet Webcast / Telefonkonferenz am 18. Dezember 2018 26.11.2018 / 09:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. capsensixx AG veranstaltet Webcast / Telefonkonferenz am 18. Dezember 2018 Frankfurt am Main, 26. November 2018 - Die capsensixx AG (ISIN DE000A2G9M17), ein führender Anbieter von Financial Administration as a Service, lädt institutionelle Investoren, Analysten und Medienvertreter zu einer Telefonkonferenz mit begleitender Präsentation im Internet ein. Der CEO von capsensixx, Sven Ulbrich, wird Geschäftsentwicklung und Perspektiven im laufenden Geschäftsjahr erläutern und aktuelle Entwicklungen der Tochtergesellschaften, insbesondere der coraixx GmbH & Co. KGaA, vorstellen. Die Telefonkonferenz findet am 18. Dezember 2018 um 16:00 Uhr statt. Hier können Sie sich online registrieren: https://register.gotowebinar.com/register/4818569421819922689 Eine Aufzeichnung des Webcasts ist im Anschluss auf der Website von capsensixx ( www.capsensixx.de) in der Investor-Relations-Sektion abrufbar. Über capsensixx capsensixx übernimmt für Unternehmen die Administration, Strukturierung und Umsetzung von Finanzprodukten verschiedener Assetklassen und Produktabläufe im Finanzbereich (Financial Administration as a Service). Ein hoher Anteil von wiederkehrenden Erlösen und profitables Wachstum charakterisieren das Geschäftsmodell, in dem Fonds und alternative Assets Schwerpunkte sind. In diesen Bereichen verfügen die Tochtergesellschaften Axxion (Kapitalverwaltungsgesellschaft) und Oaklet (Verbriefungsspezialist) über eine sehr starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum. Mit dem Technologie Start-up coraixx für die Digitalisierung von Finanzbelegen mittels künstlicher Intelligenz erweitert capsensixx die Wertschöpfungskette und erschließt neue Geschäftsfelder und Kundengruppen mit hohem Wachstumspotenzial. Weitere Informationen finden Sie auf www.capsensixx.de Kontakt: Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: capsensixx@edicto.de 26.11.2018