Die Unsicherheit ist weiter groß an den Aktienmärkten weltweit. An der Wall Street verzeichneten die großen Indizes trotz der verkürzten Handelswoche deutliche Verluste. Auch der DAX kam nicht richtig in die Gänge. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, die Deutsche Telekom, die Allianz und MorphoSys. Alle weiteren wichtigen Informationen von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR.