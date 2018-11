Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Waalre (pta007/26.11.2018/09:00) - 26. November 2018 - Die Navigator Equity Solution SE gibt bekannt, dass die Beteiligung Black Pearl Digital AG derzeit eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und ein öffentliches Angebot zum Bezug von neuen Aktien zu einem Preis von Eur 27,50 je Aktie durchführt.



Die neuen Aktien werden zunächst im Rahmen einer Bezugsrechtsfrist vom 21.11.2018 bis zum 05.12.2018 den Altaktionären im Verhältnis 1:10 (d.h. für eine alte Aktie können Aktionäre 10 neue Aktien zeichnen) zum Bezug angeboten. Neue Aktien, die im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung nicht bezogen werden, werden Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots zum Bezugspreis von ebenfalls EUR 27,50 je Aktie zur Zeichnung angeboten.



Diese Aktien der Black Pearl Digital AG können durch interessierte Anleger im Rahmen einer einfachen Kauforder unter der ISIN DE000A2NBQN4 / WKN A2NBQN über die depotführenden Banken unter Angabe des Börsenplatzes Düsseldorf erworben werden.



Neue Aktien, die weder aufgrund des Bezugs- noch des öffentlichen Angebots bezogen worden sind, werden im Rahmen einer Privatplatzierung bis zum 12.12.2018 weiteren interessierten Investoren zum Erwerb angeboten. Die entsprechenden Angebotsunterlagen wurden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Gesellschaft unter www.blackpearl.digital.



Der zu erwartende Mittelzufluss dient dem weiteren Aufbau des operativen Geschäftes und zur Beschleunigung des Wachstums in den beiden Geschäftsfeldern Beteiligungen und Dienstleistungen.



Johannes Angermeier, CTO/COO der Black Pearl Digital AG erläutert: "In unseren Bereichen Softwareentwicklung und Beratung können durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung die bestehenden Kapazitäten mit dem Aufbau eines umfangreichen Inhouse-Entwicklerteams, sowie Blockchain-erfahrenen IT-Beratern stark vergrößert werden. Neben der Betreuung zusätzlicher externer Kunden ermöglicht dies insbesondere das eigene Softwareportfolio, das gegenwärtig aus einem Konzept für ein Hochsicherheits-Krypto-Wallet für institutionelle Vermögensverwalter besteht, um weitere Softwareapplikationen für den Finanzbereich zu ergänzen."



Dr. Florian Pfingsten, CFO, ergänzt: "Für unseren Beteiligungsbereich, in dem wir bisher im Wesentlichen nach einem Sweat-Equity-Ansatz d.h. Beratungsleistung gegen Beteiligung agiert haben, erwarten wir durch die Stärkung der Kapitalausstattung bei klassischen Finanzierungsrunden unsere Wettbewerbssituation zu verbessern, insbesondere da aktuell attraktive Investitionsmöglichkeiten im Fintech-Bereich im Allgemeinen und im Blockchain-Umfeld im Besonderen enorm wettbewerbsintensiv sind."



Die Navigator Equity Solution SE geht im Rahmen der Kapitalmaßnahme von einer deutlichen Reduzierung Ihres Anteils an der Black Pearl Digital AG aus wird die Beteiligung weiterhin im Bereich "Investment Opportunities" als passive Beteiligung führen.



