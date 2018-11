Zwar haben Kryptowährungen in den letzten Tagen mächtig an Wert verloren, aber auffällig ist, wie gut sich Bitcoin im Vergleich hält. Nach dem gleichen Prinzip könnte es auch Tesla (WKN:A1CX3T) gelingen, bei der Elektromobilität die Oberhand gegenüber der Konkurrenz zu behalten. Hier steht alles, was du wissen solltest, wenn du die Zukunft der Tesla-Aktie einschätzen willst. Die beeindruckende Stärke von Bitcoin Bitcoin war die erste Kryptowährung, die es zu weltweiter Bekanntheit gebracht hat. Seither sind Hunderte alternative Coins (kurz "Altcoin") vorgestellt worden und einige davon können mit bestechenden Vorteilen aufwarten. Ethereum, EOS und Cardano bringen beispielsweise leistungsfähige Entwicklungsumgebungen mit, mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...