Die Vorbereitungen für den zweiten Rethink! SPMS Europe (18. bis 19. Februar 2019) laufen auf Hochtouren. Im Mittelpunkt dieser Pflichtveranstaltung für alle wichtigen Akteure der Branche und namhaften Forschungseinrichtungen steht das Potenzial der Technologien für Smart Manufacturing und Industrie 4.0. Die Diskussionen drehen sich um Fallstudien, zukünftige Herausforderungen sowie verschiedene Lösungen und Technologien, die die Entwicklung der Smart Manufacturing-Systeme (SPMS) von Unternehmen beeinflussen.

Über 150 Fachleute und Entscheidungsträger von renommierten europäischen Unternehmen kommen im Februar 2019 zusammen, um aktuelle Projekte, neue Trends und innovative Technologien im Hinblick auf Industrie 4.0 in einem interaktiven Umfeld zu diskutieren.

Auf dem Rethink! SPMS Europe 2019 wird folgendes Themenspektrum behandelt: Smart Manufacturing im Jahr 2020: Robotik, Sensor- und Automatisierungstechnik, Big Data-Analysen, Plattformen und Standards, Interoperabilität, digitale Planung und additive Fertigung, Cyber-Risk Management, operative Bestleistungen und Lean Management, Shop-Floor Management, IT, Mobilgeräte und Cloud Computing, Workforce 4.0 und vorausschauende Wartung.

Schwerpunktsitzungen des Rethink! SPMS Europe 2019:

Michael Eder , Global CDO, voestalpine High Performance Metals GmbH

Vortrag: "The digital journey of voestalpine High Performance Metals"

Fallstudie: "Are we prepared for Industry 4.0? Finding the balance between Investments, operational excellence and future focus"

Vortrag: "Redefining Workforce 4.0: Strategies for flexible decision-makers"

Fallstudie:"Digital Twins How to digitalise analogue assets?!"

Die Multi-Touchpoint Networks:

we.CONECT Business Leaders ist eine Abteilung der we.CONECT Gruppe, eines führenden Unternehmens in den Bereichen B2B Digital Media, Wirtschaftsinformationen, Business Events und Business Communities. Unsere Kunden sind Weltmarktführer (Fortune Top 100) in Europa und in den USA. Wir arbeiten jedes Jahr eng mit über 2.000 Unternehmen und 8.000 Kunden aus mehr als 40 Ländern zusammen. Das Team des 2011 von 7 leidenschaftlichen Business Event-Veranstaltern gegründeten Unternehmens besteht heute aus über 100 Mitarbeitern, die jedes Jahr über 70 Veranstaltungen in unseren Niederlassungen in Berlin und London planen und durchführen.

