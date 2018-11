Zum Start in die neue Handelswoche startet der DAX mit leichten Zugewinnen. Im Fokus der Anleger stehen am Montag die ersten Umsatzzahlen für Black Fridy und Cyber Monday sowie die Aussichten für das E-Commerce-Schwergewicht Amazon. Nach dem Crash bei Rohöl in der Vorwoche warten die Anleger jetzt auf eine Erholung. Ebenfalls interessant: Wie geht es beim Bitcoin weiter und was bringt der G20-Gipfel? Alle Details im Video.

