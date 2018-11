Die Investmentbank Oddo BHF hat Hypoport von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 191 auf 189 Euro gesenkt. Der zurückgekommene Aktienkurs biete eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte zwar seine Gewinnschätzung je Aktie für den Finanzdienstleister in diesem Jahr, erhöhte sie aber für die kommenden beiden Jahre. Die Aktie verspreche relativ defensives Wachstum./tih/la Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-11-26/09:52

ISIN: DE0005493365