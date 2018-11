FRANKFURT(Dow Jones)--Allianz hat in China als erster ausländischer Versicherer die Genehmigung zur Gründung einer 100-prozentigen Versicherungsholding erhalten. Das Unternehmen, die Allianz (China) Insurance Holding Company Limited, wird den Sitz in Shanghai haben. Die chinesische Aufsichtsbehörde, die China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) hat die Gründung genehmigt, wie die Allianz mitteilte. Allianz wird zusammen mit den chinesischen Behörden die notwendigen Vorbereitungen für den Aufbau der Holding treffen. Ab 2019 soll sie aufgebaut und entsprechend dem Antrag "stark kapitalisiert" sein.

China ist ein strategisch wichtiger Markt für die Versicherungsbranche. Die Pläne für die Holding zeigen das langfristige Engagement des größten europäischen Versicherers dort. Die Holding soll die strategische sowie finanzielle Flexibilität des Münchner Konzerns in China erhöhen, dem wichtigsten und rasant wachsenden Markt in Asien. Allianz ist Europas größter Versicherer nach Marktkapitalisierung. Zur Allianz gehört auch der US-Asset Manager Pimco.

Allianz beschäftigt bereits 2.000 Mitarbeiter in China, wo es Versicherungsschutz, Risikomanagement und Asset Management anbietet. China, das bevölkerungsreichste Land weltweit mit rund 1,4 Milliarden Menschen, wird in den kommenden Jahren weiterhin das Tempo für das Wachstum im weltweiten Versicherungsmarkt bestimmen. Das Prämienaufkommen soll dort in den nächsten 10 Jahren um 14 Prozent jährlich steigen, schätzt die Allianz.

