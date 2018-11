Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando nach dem Verkaufstag "Black Friday" auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Leistungskennziffern (KPI) des Online-Modehändlers für diesen Tag seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit rund 2 Millionen Kaufaufträgen habe das Unternehmen einen Rekordwert erreicht. Der Start in das wichtige vierte Quartal sei stark gewesen, Zalando dürfte das Ziel eines Umsatzwachstums von 20 Prozent in diesem Jahr wohl erreichen./bek/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-11-26/09:59

ISIN: DE000ZAL1111