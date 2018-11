Bei 402.000 Mitarbeitern weltweit ist die Digitalisierung der Geschäftsreise-Tools ein strategischer Schritt für Bosch, eines der führenden Technologie- und Dienstleistungsunternehmen der Welt. Im Rahmen der jüngsten Partnerschaft mit Amadeus wird Bosch die Online-Geschäftsreiselösung Amadeus cytric Travel einsetzen. Darüber hinaus wird das Expense-Tool von Chrome River implementiert, einem der global führenden Anbieter der Ausgabenmanagement-Technologie. Das Tool wird Bosch-Reisende bei der Abrechnung der weltweiten Reiseaufwendungen unterstützen. Zusätzlich setzt Bosch Funktionen der Amadeus Mobile Platform ein, damit die Beschäftigten unterwegs stets aktuell informiert bleiben.

Die integrierte Lösung für Bosch, die Amadeus in Zusammenarbeit mit Chrome River bereitstellt, ist ideal auf die Geschäftsreise-Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten. Bosch wird damit seine Reise- und Ausgabentools in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich digitalisieren mit dem langfristigen Ziel des globalen Einsatzes.

Die Kombination von Amadeus cytric Travel, der Amadeus Mobile Platform und der Lösung EXPENSE von Chrome River bietet den Reisenden nahtlose Prozesse von der Planung und Buchung bis zur Reisekostenabrechnung. Bosch-Mitarbeiter bekommen darüber hinaus auch unterwegs Unterstützung: zum Beispiel mit der Navigationsfunktion und dem Zugriff auf die Verkehrsmittel am Zielort, über Restaurant-Reservierungen und das Einlesen von Zahlungsbelegen durch Fotos, die dann simultan in der Mobillösung verfügbar sind.

Der voll digitalisierte Prozess greift außerdem auf eine umfangreiche Palette an Reiseangeboten zu, von Flügen und Hotels bis zu Mietwagen und Zugverkehr.

"Die robuste, hoch skalierbare und auf die mobile Anwendung ausgelegte Expense-Management-Lösung von Chrome River ermöglicht es weltweit vertretenen Unternehmen, das Reisen für ihre Beschäftigten nahtlos zu gestalten, unabhängig vom Standort und von den Abrechnungsprozessen", sagt Alan Rich, Chief Executive Officer und Mitgründer von Chrome River. "Die tiefgreifende Einbindung von Chrome River in das Amadeus Online-Buchungstool bedeutet, dass die Geschäftsreisenden von Bosch von den besten auf dem Markt verfügbaren Lösungen profitieren. Sie optimieren die Prozesse für die Beschäftigten und stellen dem Travel Management und der Finanzabteilung tiefgreifende Möglichkeiten zur Kostenkontrolle zur Verfügung."

"Der heutige Markt verlangt, dass Unternehmen auf die Anforderungen von Geschäftsreisenden eingehen, gleichzeitig jedoch auf Kostenkontrolle und Einhaltung von Richtlinien fokussiert bleiben", sagt Decius Valmorbida, President of Travel Channels bei Amadeus. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bosch in Partnerschaft mit Chrome River. Gemeinsam arbeiten wir an kosteneffizienteren Lösungen für das Unternehmen und besseren Reisen für die Beschäftigten. Reisen sollte Spaß machen, gleich welchem Zweck die Reise dient, und wir freuen uns darauf, zu Boschs Vision moderner Geschäftsreisen beitragen zu dürfen."

Amadeus

Reisen ermöglicht Fortschritt. Amadeus ermöglicht Reisen. Dank der Lösungen von Amadeus finden Reisende genau das, was sie suchen ob über Reisebüros, Suchmaschinen, Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Hotels, Mietwagen- und Bahngesellschaften oder an Flughäfen.

Amadeus entwickelt seine Technologien seit über 30 Jahren in enger Zusammenarbeit mit der Reisebranche stetig weiter. Das Unternehmen vereint ein tiefreichendes Verständnis der Reisegewohnheiten mit der Fähigkeit, die komplexen, zuverlässigen und entscheidenden Systeme zu entwickeln und bereitzustellen, die die Amadeus Kunden brauchen. Jedes Jahr trägt Amadeus dazu bei, mehr als 1,5 Milliarden Menschen mit lokalen Reiseanbietern in über 190 Ländern zusammenzubringen.

Amadeus beschäftigt 16.000 Mitarbeiter an 70 Standorten. Das Unternehmen denkt global und ist überall in Kundennähe lokal präsent.

Ziel von Amadeus ist es, die Zukunft des Reisens maßgeblich zu gestalten und mit Leidenschaft an leistungsstärkeren Technologien zu arbeiten, um bessere Reisen zu ermöglichen.

Amadeus ist ein IBEX-35-Unternehmen, das an der spanischen Börse unter AMS.MC notiert ist.

Mehr Informationen zu Amadeus unter amadeus.com, de.amadeus.com, at.amadeus.com und ch.amadeus.com.

Meinungen und Analysen zur Branche und zum Markt veröffentlicht Amadeus in den Blogs blog.amadeus.com (englischsprachig) und newsboard.amadeus.com (deutschsprachig).

Chrome River

Chrome River Technologies, Inc. hält bei einigen der größten und renommiertesten Unternehmen der Welt das Geschäft im Fluss. Die leistungsfähigen, doch einfach zu bedienenden SaaS-Lösungen für das Ausgabenmanagement und die Automatisierung der Rechnungsverwaltung liefern die modernsten globalen und mobilen Nutzerprozesse auf dem Markt. Die umfassend konfigurierbare Business-Rules-Engine unterstützt alle Entwicklungen von Reiserichtlinien und Rechnungslegung im sich ständig wandelnden Geschäftsklima von heute. Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen IDC listet Chrome River als Marktführer beim Ausgabenmanagement Das Unternehmen wird von CFOs, CIOs, Kreditoren-Teams, Travel Managern und Geschäftsreisenden gleichermaßen geschätzt.

Mehr als zwei Millionen Nutzer in über 800 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen Chrome River.

Mehr Informationen unter www.chromeriver.com/de, Facebook, Twitter und LinkedIn.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181126005286/de/

Contacts:

Chrome River

Tim Wheatcroft

Head of Corporate Communications, Chrome River

Telefon: +1 888 781 0088 x 468

E-Mail: tim.wheatcroft@chromeriver.com

PR-Partner von Amadeus in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

Grayling Deutschland GmbH

Stefan Becker

Bleichstraße 52-56

D-60313 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 7 13 74 98-11

E-Mail: stefan.becker@grayling.com