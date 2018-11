Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 66 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach 2018 erwarte er von dem Internet- und Telekomkonzern wegen nur noch begrenzter Investitionen einen bedeutenden Free Cashflow, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies rechtfertige einen Aufschlag gegenüber anderen Branchenunternehmen und damit eine Neubewertung der Aktie. Der Experte nahm auch Anpassungen an seinen Schätzungen und dem Bewertungsansatz vor./tih/la Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-11-26/10:32

ISIN: DE0005545503