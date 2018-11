Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Gea Group nach einer erneuten Gewinnwarnung von 28,50 auf 25,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach fünf derartigen Mitteilungen sollte sich eigentlich ein Gewöhnungseffekt eingestellt haben, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings erscheine der Zeitpunkt der neusten Warnung interessant. So stelle sich unter anderem die Frage, was sich innerhalb eines Monats verändert haben soll, sodass der Maschinenbauer nun für dieses Jahr mit einer niedrigeren operativen Cash-Flow-Treiber-Marge rechnet./la/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-11-26/10:41

ISIN: DE0006602006