Ausgehend von den italienischen Bankenaktien hat der gesamte europäische Bankensektor am Montag den Vorwärtsgang eingelegt. Der Stoxx 600 Bankensektor verzeichnete mit einem Plus von 2,5 Prozent den stärksten Anstieg aller Branchen. Vor allem die moderate politische Entspannung rund um den Staatshaushalt Italiens sorgte am Markt für eine etwas aufgehellte Stimmung unter Anlegern.

In Mailand stieg der FTSE-MIB-Bankensektor sogar um 5,5 Prozent. Die Kursgewinne der Aktien der Geldhäuser reichten von 3 bis fast 7 Prozent. Grund für die gute Stimmung an der Börse in Mailand waren Aussagen des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Luigi Di Maio hatte gesagt, dass die Regierung das Budget-Defizit reduzieren könnte. Daraufhin kauften Anleger italienische Staatsanleihen, was deren Rendite nachgeben ließ.

"Jede Kompromissbereitschaft Italiens ist ein positives Signal", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dass Italien überhaupt zu Zugeständnissen beim Haushalt bereit sei, dürfte Anleger freuen. Am deutschen Aktienmarkt stiegen Deutsche Bank um 4 Prozent und Commerzbank um 2,7 Prozent./bek/fba

ISIN DE000CBK1001 DE0005140008

