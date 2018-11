Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Software AG von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Stacy Pollard passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Softwarehersteller an niedrigere Lizenzerwartungen im vierten Quartal, angepasste Währungserwartungen sowie etwas höhere Kosten an. Per Saldo seien ihre Gewinnschätzungen für die Jahre 2018 bis 2020 ein Stück weit gesunken. Das Kusziel macht die Expertin nun am Jahr 2019 fest./tih/bek Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-11-26/11:01

ISIN: DE000A2GS401