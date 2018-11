Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dürr nach der jüngsten Gewinnwarnung und den Zahlen zum dritten Quartal von 65 auf 42 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Anlagenbauer gebe es Licht am Ende des Tunnels, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage aus der Automobilindustrie bleibe förderlich und auf der operativen Ebene dürfte sich die Situation von nun an verbessern./tih/bek Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-11-26/11:02

ISIN: DE0005565204