Hannover/München (ots) - Im Interview mit Kapitalerhöhungen.de spricht Dr. Florian Pfingsten, Vorstand der Münchner Black Pearl Digital AG, über die Kapitalmarktstrategie des Unternehmens und den Geschäftsfeldern.



Die Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft für Blockchain-basierte IT-Anwendungen wurde im Jahr 2016 gegründet und bereitet derzeit den Wechsel vom allgemeinen Freiverkehr der Düsseldorfer Börse in den strenger regulierten Primärmarkt vor. "Im Rahmen unserer Börsennotiz wollen wir unseren Anteilseignern eine möglichst hohe Transparenz und Professionalität bieten und streben daher den Wechsel in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf an. Gleichzeitig ermöglicht die Einbeziehung in dieses Segment auch die Aufnahme einer fortlaufenden XETRA-Notierung, was mit Hinblick auf die Liquidität und Handelbarkeit der Aktien der Black Pearl Digital AG eine wesentliche Verbesserung darstellt", so Dr. Pfingsten.



Die Geschäftsfelder Beratung und Beteiligung entwickelt sich momentan äußerst dynamisch und in diesem Zusammenhang führt die Gesellschaft gegenwärtig eine Kapitalerhöhung durch. "Die Hauptversammlung der Gesellschaft hatte bereits im September beschlossen, das Grundkapital durch die Ausgabe von bis zu 2.750.000 neuen Aktien auf bis zu EUR 3.025.000,00 nominal zu erhöhen. Aktuell führen wir nun diese Kapitalmaßnahme durch, wobei der Ausgabepreis der neuen Aktien auf EUR 27,50 je Aktie festgesetzt wurde. Durch den zu erwartenden Mittelzufluss hoffen wir das Wachstumstempo in unseren beiden Geschäftsbereichen stark beschleunigen zu können", sagt Dr. Pfingsten.



Das vollständige Interview mit Dr. Pfingsten und weitere Details zu dem Unternehmen sowie über die geplante Kapitalerhöhung finden Sie unter: www.kapitalerhoehungen.de/Exklusive-Interviews



OTS: Apaton Finance GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100230 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100230.rss2



Pressekontakt: Apaton Finance GmbH Ellernstr. 34 30175 Hannover Mario Hose Geschäftsführer Tel.: +49 / 511 / 6768-731 Fax: +49 / 511 / 6768-730 E-Mail: m.hose[at]apaton-finance.de Web: www.apaton.de