Nach der neuerlichen Verkaufswelle am vergangenen Wochenende läuft am Kryptomarkt eine Gegenbewegung. Die Top-Coins verzeichnen am Montagvormittag teils kräftige Kursgewinne. Den größten Wochenverlust seit über fünf Jahren kann der Bitcoin damit gerade noch abwenden. Sollten Anleger jetzt wieder einsteigen?

Den vollständigen Artikel lesen ...