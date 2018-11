Kurssprung bei Zalando: Calls mit 74%-Chance

Seit der Veröffentlichung der unter den Analystenerwartungen liegenden Umsatzzahlen gab der Kurs der Aktie der führenden europäischen Online-Plattform für Mode, Zalando (ISIN: DE000ZAL1111), um 20 Prozent nach. Im frühen Handel des 26.11.18 befand sich die Aktie mit einem Kursanstieg von zeitweise mehr als 5 Prozent im Spitzenfeld aller im MDAX-Index (ISIN: DE0008467416) gelisteten Werte. Als Gründe für den Kurssprung wurden die Rekordbestellungen am vergangenen Black Friday und vor allem die Neueinschätzung der Baader Bank, die die Aktie mit einem Kursziel von 46 Euro zum Kauf empfiehlt, genannt.

Falls die Aktie nach dem massiven Preisverfall der vergangenen Wochen (immerhin gab die Aktie in den vergangenen drei Monaten um 38 Prozent nach) in den nächsten Wochen einen Teil der Verluste aufholen kann, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 30 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 30 Euro, Bewertungstag 19.6.19, BV 0,1, ISIN: DE000MF7Y5C8, wurde beim Aktienkurs von 29,34 Euro mit 0,28 - 0,29 Euro gehandelt.

Kann der Kurs der Zalando-Aktie innerhalb des kommenden Monats einen Teil der Verluste aufholen, um dann wieder die Marke von 32 Euro zu erreichen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,42 Euro (+45 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 26,5666 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 26,5666 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DDP1C80, wurde beim Aktienkurs von 29,34 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro zum Handel angeboten.

Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 32 Euro wird der Turbo-Call - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - einen inneren Wert von 0,54 Euro (+74 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,554 Euro

Der etwas höher gepufferte HVB-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,554 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HY8S5X2, wurde beim Aktienkurs von 29,34 Euro mit 0,49 - 0,50 Euro quotiert. Wenn sich der Kurs der Zalando-Aktie wieder auf 32 Euro erholt, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,74 Euro (+48 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de