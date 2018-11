Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Votum für die Aktien der BAWAG nach der Vorlage der Drittquartalszahlen mit "Buy" bestätigt. Das Kursziel wurde jedoch von 50 Euro auf 46 Euro abgesenkt.

Analyst Stefan Maxian sieht die Drittquartalszahlen der heimischen Bank als solide an und korrigiert bei den Gesamtjahresprognosen im Schätzmodell den zu erwartenden Gewinn entsprechend nach oben. Aufgrund von niedrigeren Vergleichsmultiplikatoren im europäischen Bankensektor wird jedoch das Preisziel der Papiere leicht abgesenkt .

Am Montag am späten Vormittag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,03 Prozent bei 37,26 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: AT0000BAWAG2