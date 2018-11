MorphoSys und die nächste Erfolgsmeldung

Es waren unter anderem die Umsatzbeteiligungen beim Verkauf des Schuppenflechte-Mittels Tremfya (Guselkumab), die MorphoSys (WKN: 663200 / ISIN: DE0006632003) gute Neunmonatszahlen bescherten. Jetzt folgte die nächste Erfolgsmeldung.

Anfang Dezember wird es für MorphoSys und seinen Wirkstoffkandidaten MOR208 besonders interessant. Das Biotechnologieunternehmen will genaue Ergebnisse einer Studie auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) 2018 vorstellen. Diese findet vom 1. bis 4. Dezember in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien statt. MorphoSys hatte bereits vorab einige Erfolge vermeldet. Auch bei einem anderem Mittel läuft es gut.

Den vollständigen Artikel lesen ...