Die Deutsche Bank hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Er gehe nicht davon aus, dass die Verschuldung des Tabakkonzerns derzeit ein großes Thema ist, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Markt sehe das möglicherweise anders. Nach Meinung des Experten haben die Aktien immer noch ein erhebliches Aufwärtspotenzial, selbst wenn die USA von 2025 an Mentholzigaretten verbieten sollten./la/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-11-26/12:01

ISIN: GB0002875804