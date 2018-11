Nach Kursverlusten seit Ende August haben sich die Aktien von Wacker Chemie am Montag an die Spitze des MDax gesetzt. Sie verteuerten sich um knapp 5 Prozent auf 84,76 Euro. Analyst Andrew Stott von UBS verwies in einer Studie auf positive Aussagen des Wettbewerbers und chinesischen Branchenprimus GCL-Poly auf einer Konferenz der schweizerischen Investmentbank in Asien. Diese dürften auch für Wacker Chemie positiv sein, so Stott.

So hätten die Chinesen prognostiziert, dass der Markt für Polysilizium im kommenden Jahr sogar wieder knapper werden und sich die Preise folglich deutlich erholen könnten. Auch für Wacker Chemie würde das im kommenden Jahr eine Erholung bedeuten, so der Analyst, nachdem das Unternehmen bei Polysilizium im dritten Quartal gerade noch profitabel gewesen sei./bek/jha/

