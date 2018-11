Luxemburg (www.fondscheck.de) - Der DKB Nordamerika Fonds (ISIN LU0117117829/ WKN 541953, ANL) ist ein Regionenfonds, der sich durch eine breite und indexnahe Streuung in Aktienwerte nordamerikanischer Unternehmen auszeichnet, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.Auch im August habe der US-Aktienmarkt seinen Aufwärtstrend unvermindert fortsetzen können. Am 29. August habe der S&P 500 Index mit knapp 2917 Punkten sogar ein neues Allzeithoch markiert. Die seit Jahresbeginn wirkende US-Steuerreform führe zu einem Gewinnsprung bei US-Unternehmen im laufenden Jahr. Die in den USA auch auf Basis der dynamischen US-Konjunktur sehr positiv ausgefallene Unternehmens-Berichtssaison zum zweiten Quartal habe maßgeblich zu der starken Performance des US-Aktienmarktes beigetragen. ...

