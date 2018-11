Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Rocket Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Dass die Internet-Start-Up-Fabrik einem Medienbericht zufolge an einem Börsengang (IPO) seiner Global Fashion Group bastelt, sei leicht positiv zu werten, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein IPO der aus verschiedenen Onlinemodehändlern bestehenden Gruppe würde den Wert des Portfolios von Rocket Internet besser herauskristallisieren./la/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-11-26/12:14

ISIN: DE000A12UKK6