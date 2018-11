Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 43,20 Euro belassen. Die Erweiterung des Bestellerprinzips im Immobilienverkäufer-Markt werde im Jahr 2019 wahrscheinlicher und dies habe er in seinen Prognosen nun berücksichtigt, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig werde ein Rückgang der Maklerprovision sich auf den Betreiber von Internetportalen wie Immobilienscout24 negativ auswirken, längerfristig könnte das Unternehmen aber von höheren Transaktionsvolumina und der Konsolidierung unter den Immobilienmaklern profitieren./ajx/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-11-26/12:14

ISIN: DE000A12DM80