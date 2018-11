Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz fallen im Sog der Ölpreise am Weltmarkt. Nach herben Kursverlusten am Freitag können sich die Ölnotierung am Montagvormittag stabilisieren, ohne sich dabei jedoch spürbar zu erholen. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent (Nordseeöl) kostet erstmals seit über einem Jahr weniger als 60 Dollar. Die Tagespreise für Heizöl sinken zunächst um durchschnittlich ...

