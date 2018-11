Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aroundtown von 9,00 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rob Jones passt in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Aktien des Gewerbeimmobilien-Spezialist an. Dabei berücksichtigte Jones die jüngsten Veränderungen im Verschuldungsgrad und höhere Beteiligungen an Tochtergesellschaften. Dadurch stiegen unter dem Strich seine Prognosen für das Nettoanlagevermögen je Aktie bis 2020./la/ajx Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-11-26/12:51

ISIN: LU1673108939