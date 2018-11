Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Talanx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Aktienkurs lege nahe, dass sich der Versicherer in einer angespannten finanziellen Lage befinde, schrieb Analyst Paris Hadjiantonis in einer am Montag vorliegenden Studie. Das sei aber schlicht und einfach nicht der Fall. Die Kapitalausstattung sei vielmehr stark und bei der Verwendung des Kapitals gebe es Spielraum für positive Überraschungen./bek/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-11-26/13:00

ISIN: DE000TLX1005