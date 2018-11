Gerüchte um einen Börsenrückzug locken derzeit Spekulanten in die Vapiano-Aktie (WKN: A0WMNK) und sorgen für große Kursausschläge. Vorstandschef Jochen Halfmann dementierte umgehend: "Vapiano plant keinen Rückzug von der Börse. Unser Börsengang im vergangenen Jahr war eine bewusste und langfristig ausgerichtete Entscheidung."

Die Vapiano-Aktie ging am Donnerstag mit einem Plus von +7,2% aus dem Handel. Auch wenn hier Marktteilnehmer wohl vergeblich auf einen hohen Rückzugspreis spekulieren (Aktien müssten für Börsenrückzug zurückgekauft werden), ist bekannt: Im Oktober investierten die Hauptaktionäre Mayfair, VAP Leipzig und Exchange Bio per Kapitalerhöhung noch zu einem Platzierungspreis von 10 Euro pro Aktie 20 Millionen Euro.

SD-Follower, die unserem Kurzfrist-Tipp vom Oktober gefolgt sind, haben bei Vapiano schon einmal bis zu +20% eingestrichen. In der Tat scheint es nun so, als hätte sich im Bereich um 6,50 Euro ein Boden etabliert, der interessante Spekulationsmöglichkeiten nach oben bietet. Weiter gilt: Mit unseren No Brainer-Aktien aus dem NBC investieren Sie "stressfreier" in deutlich lukrativere Investmentmöglichkeiten.

InVivo Therapeutics: Fällt jetzt der +1.777%-Startschuss?

InVivo Therapeutics (WKN: A2JH81) ist aktuell mit Sicherheit einer der heißesten Picks im Nano-Cap-Universum, denn der bevorstehenden Start der lang erwarteten Inspire 2.0-Studie dürfte die Aktie massiv beleben. Kurz vorher gibt es noch einmal Schnäppchenkurse.

Bei Inspire 2.0 handelt es sich um die entscheidende Zulassungsstudie für den Neuro-Spinal Scaffold, der möglichen neuen Standard-Therapie bei Rückenmarksverletzungen bzw. Querschnittslähmungen. Im jüngst veröffentlichten Quartalsreport wurde der Studienstart im laufenden vierten Quartal bestätigt. Für einige Studienstandorte liegt bereits die Freigabe durch das Western Institutional Review Board vor.

Zittrige Zocker sorgen für unfassbare Schnäppchenkurse

Was passiert, wenn ein paar ungeduldige Hände in einem ohnehin nervösen Gesamtmarkt die Disziplin verlieren? Richig, extrem unterbewertete Aktien werden noch günstiger und Profis lecken sich die Finger.

InVivo Therapeutics erreichte so einen neuen Tiefstand, nachdem ein Vollamateur vergangenen Freitag zum Handelsschuss seine Aktien aus dem Fenster warf. Der Schlusskurs von 1,66 USD ließ das Unternehmen bei nach letztem Stand 9.306.255 ausstehenden Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 15,45 Millionen Dollar zurück.

Kurze Rückblende: Als InVivo vor zweieinhalb Jahren positive Fortschritte in der ersten Inspire-Studie feiern ...

