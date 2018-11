Die Beteiligungsgesellschaft Blue Cap hat am Montag Zahlen zum Net Asset Value (NAV) des Portfolios vorgelegt. Per Halbjahresende 2018 liege der Wert bei 112,2 Millionen Euro, teilen die Münchener mit. Zuvor lag der Wert bei 102,4 Millionen Euro. ...

