Coreo AG: Planmäßiger Verkauf weiterer Immobilien aus dem Hydra-Portfolio stärkt Finanzkraft DGAP-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf Coreo AG: Planmäßiger Verkauf weiterer Immobilien aus dem Hydra-Portfolio stärkt Finanzkraft 26.11.2018 / 13:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Coreo: Planmäßiger Verkauf weiterer Immobilien aus dem Hydra-Portfolio stärkt Finanzkraft * Geschäftshäuser in Marburg und Flensburg veräußert * Verkaufsziel für 2018 vorzeitig erreicht * Weitere Stärkung der Finanzkraft Frankfurt am Main - 26. November 2018 - Die Coreo AG hat zwei weitere Immobilien aus dem Hydra-Portfolio veräußert: Ein repräsentatives Wohn- und Geschäftshaus mit knapp 2.200 m² Mietfläche und elf Stellplätzen in guter Marburger Innenstadtlage und ein Büro- und Geschäftshaus in unmittelbarer Nähe der Fußgängerzone Holm in Flensburg mit knapp 1.000 m². Die Objekte sind Teil des erst im Mai erworbenen und Anfang September übernommenen, aus zwölf ehemaligen Filialstandorten der Commerzbank bestehenden Hydra-Portfolios. Über die Kaufpreise haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Im Rahmen der wertschaffenden Wachstumsstrategie waren die Hydra-Immobilien von zwei Tochtergesellschaften der Coreo mit unterschiedlichen Investmentstrategien erworben worden. Sechs Objekte wurden im "Bestandsportfolio" mit der Absicht gebündelt, diese zu entwickeln und mittel- bis langfristig im Bestand zu halten. Das Ziel für die anderen sechs Objekte im "Verkaufsportfolio" ist, diese zeitnah gewinnbringend weiter zu veräußern. Mit dem aktuellen Verkauf der Immobilien in Marburg und Flensburg sowie der Immobilie in Trier im Oktober hat Coreo seine diesbezüglichen Planungen für das Jahr 2018 bereits vorzeitig erreicht. Gemessen am Einstandspreis der Objekte wurden mit den genannten Transaktionen über 85 % des gesamten "Verkaufs-portfolios" realisiert. Marin Marinov, CEO der Coreo AG, zeigt sich entsprechend zufrieden: "Bisher wurden wir im Markt nur als Käufer wahrgenommen. Nachdem wir mit fünf Transaktionen ein Bestandsvolumen von über 40 Mio. Euro erworben haben, freuen wir uns besonders, innerhalb kürzester Zeit mehrfach auf der Verkäuferseite erfolgreich gewesen zu sein. Zudem stehen wir auch für die verbleibenden drei Objekte des "Verkaufsportfolios" mit Interessenten in zum Teil fortgeschrittenen Verhandlungen. Ich bin zuversichtlich, bis zum Jahresende zumindest noch eine weitere Immobilie daraus verkaufen zu können. Die Verkaufspreise der bisherigen Transaktionen sollten uns noch in 2018 zufließen und erweitern unsere Handlungsoptionen für 2019 entsprechend." Über die Coreo AG Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. Kontakt: Coreo AG Felix Krekel, CIIA Investor Relations Grüneburgweg 18 D-60322 Frankfurt a. M. ir@coreo.de T: +49 69 219396-0 26.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Coreo AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 2193 96-0 Fax: +49 69 2193 96-150 E-Mail: ir@coreo.de Internet: www.coreo.de ISIN: DE000A0B9VV6 WKN: A0B9VV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 750617 26.11.2018 ISIN DE000A0B9VV6 AXC0182 2018-11-26/13:35