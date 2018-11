Black Pearl Digital AG: Gesellschaft gibt erstes, vergütetes Softwareentwicklungsprojekt bekannt DGAP-News: Black Pearl Digital AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis/Sonstiges Black Pearl Digital AG: Gesellschaft gibt erstes, vergütetes Softwareentwicklungsprojekt bekannt 26.11.2018 / 13:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 26.11.2018 - Die Black Pearl Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) gibt bekannt, dass im Rahmen eines Kundenprojektes heute die Phase der Systemspezifikation erfolgreich abgeschlossen wurde und das Projekt nun in die vergütete Entwicklungsphase eintritt. Im Rahmen dieses Projektes setzt die Black Pearl Digital AG gemeinsam mit einem deutschen Bankinstitut die Entwicklung und weitere Vermarktung eines Krypto-Wallets für Vermögensverwalter um. Das Produkt "SecurePearl" bietet die Möglichkeit, digitale Assets wie Kryptowährungen und Token im Auftrag eines Endkunden an Börsen zu kaufen und zu verkaufen, sowie eigene Anlagestrategien im Bereich digitaler Assets umzusetzten. Neben Grundfunktionalitäten wie dem Know-Your-Customer-Management ("KYC") und dem Performance-Reporting, bietet das "SecurePearl"-Wallet dem Vermögensverwalter eine umfangreiche Handelsfunktionalität durch die Anbindung von Börsen für Digitalwährungen. Das Hochsicherheits-Wallet verwahrt die privaten Schlüssel der Endkunden ohne Finanzintermediär im sogenannten "Cold-Storage"-Verfahren. Hierbei werden sensible Daten auf einem speziellen Serversystem gelagert, welches zu keinem Zeitpunkt mit dem Internet verbunden ist. Dieses Verfahren minimiert Angriffsvektoren für Hacker und schützt die privaten Daten der Anleger optimal. Die Vereinbarung sieht eine Vergütung für die Entwicklung des Produktes im unteren sechsstelligen Bereich vor und ermöglicht der Black Pearl Digital AG, die Rechte an "SecurePearl" zunächst gemeinsam mit dem Projektkunden und mittelfristig allein zu vermarkten. Johannes Angermeier, CTO der Black Pearl Digital AG erläutert: "Mit der Entwicklung des "SecurePearl"-Wallets, können wir unser umfangreiches Knowhow im Bereich von Distributed-Ledger-Technologien gezielt anwenden und den Aufbau eines internen Entwicklerteams vorantreiben. Die Wallet-Software wird nach einem agilen Vorgehensmodell in engem Kontakt mit dem Kunden erstellt, um dessen Anforderungen optimal umsetzen zu können." Dr. Florian Pfingsten, CFO der Gesellschaft ergänzt: "Wir freuen uns, mit diesem Projekt im Bereich Softwareentwicklung einen weiteren Meilenstein in der operativen Entwicklung der Gesellschaft gelegt zu haben. Gleichzeitig unterstreicht dieser Erfolg die Leistungsfähigkeit unserer Produktentwicklung und die Attraktivität unseres Geschäftsmodells." Über die Black Pearl Digital AG Die Black Pearl Digital AG ist eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen. Dabei fokussiert das Unternehmen auf die zukunftsträchtigen Bereiche Digital Transformation, Fintech und Digital Assets. Die Black Pearl Digital AG bietet neben einem breiten Spektrum an Beratungs- und IT-Dienstleistungen insbesondere im zukunftsträchtigen Umfeld für Blockchain-Anwendungen auch Finanzierungs- und ICO-Beratung sowie Beteiligungskapital in den genannten Bereichen an. Die Aktien der Black Pearl Digital AG notieren im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Kontakt Black Pearl Digital AG Investor Relations Dessauerstr. 6 80992 München Tel.: +49 89 5108 5683 Email: ir@blackpearl.digital Internet: www.blackpearl.digital 26.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Black Pearl Digital AG Dessauer Str. 6 80992 München Deutschland Telefon: +49 89 5108 5683 Fax: +49 89 5108 5684 E-Mail: ir@blackpearl.digital Internet: https://www.blackpearl.digital ISIN: DE000A2BPK34 WKN: A2BPK3 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 751219 26.11.2018 ISIN DE000A2BPK34 AXC0183 2018-11-26/13:38