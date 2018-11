Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach jüngsten Studiendaten zum oral einzunehmenden Diabetesmittel Semaglutid auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Die Daten seien nicht nur hinsichtlich Sicherheitsaspekten, sondern auch in Bezug auf die Sterblichkeit ermutigend ausgefallen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tav Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-11-26/13:54

ISIN: DK0060534915