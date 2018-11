Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Aktienstrategie, auf Billiganbieter zu setzen, erscheine überholt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sollten höhere Treibstoffkosten für Schwäche oder gar Pleiten einzelner Fluggesellschaften führen, dürften große Anbieter wie die Lufthansa oder IAG aktiv an der Konsolidierung teilnehmen. Diese aktiven Unternehmen am Markt dürften aus ihrem Handeln auch die größten Vorteile ziehen. Nach zwanzig Jahren Konsolidierung sei noch immer "viel zu tun"./bek/tav Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-11-26/14:08

ISIN: DE0008232125