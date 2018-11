Bad Nauheim (www.fondscheck.de) - Für die Experten der "BÖRSE am Sonntag" ist der BL-Equities Japan B (ISIN LU0578148453/ WKN A1H541) der Fonds des Jahres.Lange Zeit habe sich der japanische Markt im Dornröschenschlaf befunden. Experten hätten teilweise zu früh zum Einstieg geblasen. Mittlerweile würden etliche fundamentale Gründe für weitere Kursgewinne sprechen. Dazu würden ein starkes Gewinnwachstum japanischer Unternehmen und eine günstige Bewertung zählen. Zunehmend locke der Markt auch wieder ausländische Investoren an. Mit dem BL-Equities Japan könnten Anleger in ein Portfolio aus japanischen Qualitätsunternehmen investieren. ...

