Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Telefonica Deutschland anlässlich der jüngsten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4,80 Euro belassen. Der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unveränderte Umsatz im Mobilfunkgeschäft sei zwar enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn nach dem Anstieg in den ersten beiden Quartalen habe er mit einem weiteren Plus auch im dritten Quartal gerechnet. Der bereinigte operative Gewinn (Oibda) aber habe die Konsensprognose übertroffen./bek/la Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-11-26/14:12

ISIN: DE000A1J5RX9