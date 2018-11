Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Studiendaten zum Blutzuckersenker Semaglutid auf "Reduce" mit einem Kursziel von 200 dänische Kronen belassen. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei wohl eine größer angelegte Studie nötig, um die notwendige Effizienz und Sicherheit des Medikaments in Tablettenform zu belegen. Eine solche Studie könne jedoch das Potenzial des Pharmakonzerns für Kostensenkungen schmälern./bek/tav Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DK0060534915