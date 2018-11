SK Innovation kündigt den Bau seiner ersten US-Batteriefabrik für den Elektrofahrzeug-Markt an. Rund eine Milliarde Dollar sollen in die Produktionsstätte im Bundesstaat Georgia fließen, deren Bau Anfang 2019 beginnt und die ab 2022 pro Jahr 9,8 GWh Output liefern soll. Der südkoreanische Batteriezellen-Hersteller betreibt bisher ausschließlich Batterieanlagen in seinem Heimatland, plant aber bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...