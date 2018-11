Air Liquide errichtet im Westen der USA eine Großanlage zur Produktion von Flüssigwasserstoff und hat bereits mit H2-Infrastrukturbetreiber FirstElement Fuel einen langfristigen Vertrag unterzeichnet, um dessen Tankstellen in Kalifornien mit Flüssigwasserstoff zu beliefern. Air Liquide will 150 Millionen Dollar in die Anlage investieren, deren Bau Anfang 2019 beginnen wird und die fast 30 Tonnen Flüssigwasserstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...