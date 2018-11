Am Freitag läuteten die Amerikaner mit dem "Black Friday" das Weihnachtsgeschäft ein. Der Börsenhandel fand deshalb nur verkürzt statt. Der Dow Jones verlor am Freitag 0,26 Prozent, der Nasdaq 100 ging 0,73 Prozent schwächer aus dem Handel. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Bitcoin, Amazon, Facebook, Alphabet, Walmart und PG&E. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt zudem die Indikationen für den heutigen Handelstag.