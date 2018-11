Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BP von 735 auf 680 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit einer langfristigen Ölpreisprognose von 65 US-Dollar vom Jahr 2020 an passe er sich den neuen Realitäten auf den Ölmärkten an, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Öl- und Gasproduzent komme jedoch voran, seit Jahresbeginn hätten sechs größere Förderprojekte den Betrieb aufgenommen./bek/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-11-26/15:47

ISIN: GB0007980591