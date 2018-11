Die Aktie von Wirecard kann am Montag rund zwei Prozent zulegen und sich damit von ihrem 6-Monats-Tief erholen, das sie am vergangenen Dienstag markiert hatte. Neben der freundlichen Stimmung am Gesamtmarkt trägt dazu auch die Ausweitung der Kooperation mit chinesischen Payment-Diensten wie Alipay bei.

