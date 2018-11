Der deutsche Aktienmarkt hat seine Gewinne zum Wochenstart mittlerweile deutlich ausgebaut. Dank des freundlichen Handelsstarts an der Wall Street - der Dow startete mit einem Zugewinn von 350 Zählern - beträgt das Plus im DAX gegen 16 Uhr rund 1,7 Prozent. Neben den positiven Entwicklungen in Sachen Brexit sorgt ein Rebound bei den zuletzt gescholtenen Tech-Aktien sowie beim Ölpreis für Optimismus. Die Long-Position des AKTIONÄR auf den DAX notiert rund zwanzig Prozent im Plus.

